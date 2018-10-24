Патрис Эвра присоединился к поздравлениям Уэйна Руни. Англичанину сегодня 33

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поздравил Уэйна Руни с 33-летием в своем Твиттере. Футболисты вместе выступали за "красных дьяволов" с 2006 по 2014 год.

– С Днем Рождения, Уазза, – написал Эвра в своем Твиттере. – Я знаю, что ты улыбаешься.

Happy birthday Wazza. I know you are smiling 😁😁😁🎊🎉🎁🎈 pic.twitter.com/qbDT5GWVfP – Patrice Evra (@Evra) 24 октября 2018 г.

Эвра и Руни пять раз побеждали в чемпионате Англии и становились обладателями кубка Лиги чемпионов. Сейчас Руни выступает в MLS в составе "Ди Си Юнайтед".