20:21 | Футбол — Англия

Патрис Эвра присоединился к поздравлениям Уэйна Руни. Англичанину сегодня 33

Обсудить
0

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра поздравил Уэйна Руни с 33-летием в своем Твиттере. Футболисты вместе выступали за "красных дьяволов" с 2006 по 2014 год.

– С Днем Рождения, Уазза, – написал Эвра в своем Твиттере. – Я знаю, что ты улыбаешься.

 

Эвра и Руни пять раз побеждали в чемпионате Англии и становились обладателями кубка Лиги чемпионов. Сейчас Руни выступает в MLS в составе "Ди Си Юнайтед".

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...