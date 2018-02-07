Патрис Эвра: "Переговоры с "Вест Хэмом" прошли очень быстро"

Новичок "Вест Хэма" Патрис Эвра отметил, что ему не потребовалось много времени, чтобы принять предложение лондонского клуба. Сегодня 36-летний француз подписал краткосрочный контракт.

- Переход случился очень быстро, - цитирует пресс-служба клуба Эвра. - Мой агент позвонил мне и сказал, что мне нужно вернуться в Лондон как можно скорее. У меня была хорошая встреча с главным тренером, которого я знаю по "Манчестер Юнайтед", и руководством, поэтому согласиться было очень просто. Когда вам нужно заключить сделку, деньги не проблема, сделка может быть закрыта уже через 5 минут. Главное, что я присоединился к "Вест Хэму" и помогу моим товарищам по команде выиграть как можно больше игр.