Патрик Виейра: "Я готов тренировать большой клуб в Европе"

Главный тренер "Нью-Йорк Сити" Патрик Виейра признался, что готов возглавить "Арсенал". Экс-игрок "канониров" рассматривается в качестве одного из кандидатов на замену Арсену Венгеру, который покинет "Арсенал" по окончании сезона.

– Конечно, для меня большая честь быть связанным с "Арсеналом", – цитирует The Times Виейра. – Я провел там девять лет, люблю этот клуб. Там я играл в свой лучший футбол и сделал себе имя. У меня отличные отношения с "Арсеналом". Этого мало, конечно, чтобы тренировать эту команду, но я готов возглавить любой клуб в Европе. Не хочу, чтобы это воспринималось как готовность уйти из "Нью-Йорка" в любой момент. Но если вопрос о том, готов ли я тренировать в Европе, то скажу, что готов. Думаю, мы все трудимся для того, чтобы однажды возглавить самые великие клубы. Но если "Арсенал" ко мне обратится прямо сейчас, переговоры будет вести сложно, поскольку у нас разгар сезона в МЛС.