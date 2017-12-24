Патрик Виейра: "Не обязательно быть болельщиком "Манчестер Сити", чтобы наслаждаться игрой "горожан"

Бывший полузащитник "Арсенала" Патрик Виейра выразил недовольство тем, какую игру показывают "канониры" в последние годы. Француз подчеркнул, что команде нужно усиление, чтобы в будущем составить конкуренцию "Манчестер Сити".

– Думаю, в последние несколько лет все ожидают от "Арсенала" большего, – цитирует Sky Sports Виейра. – Но он недостаточно хорош, это плохо как для клуба, так и для болельщиков. Когда вы выигрываете – вы хотите продолжать это делать как можно дольше. В команде есть игроки, которые должны принять решение о своем будущем – это первое, что им нужно сделать.

Приведите в клуб качественных игроков, чтобы составить конкуренцию "Манчестер Сити". Считаю, что это та команда, которая будет лидировать в ближайшие годы. Вам не обязательно быть болельщиком "горожан", чтобы наслаждаться той игрой, которую они показывают.

"Арсенал" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, в активе команды 34 очка после 19 матчей. "Манчестер Сити" – лидер премьер-лиги, команда выиграла 18 встреч из 19 и заработала 55 очков.