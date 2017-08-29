Патрик Виейра: "Мне нравится смотреть за "Арсеналом"

Экс-полузащитник "Арсенала" Патрик Виейра отметил, что "канониры" играют в хороший футбол. По мнению экс-капитана команды, для успешного выступления подопечным Арсена Венгера не хватает баланса.

- Разумеется, "Арсенал" хочет побеждать, - приводит Goal.com слова Виейра. - Иначне и на поле нет смысла выходить. Я не говорю, что наше поколение было лучше. Нецелесообразно их сравнивать, мы находимся в другом времени. Уровень игроков стал высоким. Но не хватает баланса. Мне нравится смотреть за "Арсеналом". Они играют в хороший футбол, но этого не хватает для побед. Езил не лидер? Санчес? Чех? В команде есть сильные личности. Но повторюсь, нужен баланс между физической подготовкой и творческой.