Патрик Макнэйр: "Моуринью не хотел, чтобы "МЮ" продавал меня"

Защитник "Сандерленда" Патрик Макнэйр рассказал, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не хотел, чтобы игрок покидал команду летом. Португалец просил 21-летнего футболиста отправиться в аренду, но тот настоял на продаже.

- Я просто хотел играть больше в основе клуба премьер-лиге, - цитирует Sky Sports Макнэйра. - Вел переговоры с несколькими клубами чемпион-лиги и премьер-лиги, но после разговора с Дэвидом Мойесом выбрал "Сандерленд". Обсуждал мой уход с Моуринью, и он хотел, чтобы я отправился в аренду, но я был непреклонен и настоял на продаже. Счастлив, что он поддержал мое решение и позволил сделать то, что я хотел сделать.