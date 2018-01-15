Партнер Санчеса по сборной Чили утверждает, что форвард мечтает перейти в "МЮ"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес давно хочет перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror со ссылкой на его партнера по сборной, пожелавшего остаться неизвестным. В СМИ недавно появилась информация, что форвард может перейти в "МЮ" либо этой зимой, либо летом на правах свободного агента.

- Все, чего Алексис хочет, - это играть в "Манчестер Юнайтед", - сказал футболист сборной Чили. - Он готов сделать для этого все.

В текущем сезоне Санчес забил 7 мячей и сделал 3 передачи в 19 играх чемпионата Англии.