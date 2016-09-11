Парлор против приглашения Хоуи в "Арсенал"

Бывший игрок "Арсенала" Рэй Парлор считает, что главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи пока не готов к работе в стане "канониров". На этой неделе в СМИ появилась информация о том, что руководство "Арсенала" рассматривает Хоуи в качестве преемника Арсена Венгера.

- Хоуи, конечно, проделал большую работу в "Борнмуте", но я думаю, что "Арсенал" станет для него слишком большим вызовом на данном этапе карьеры, - цитирует Sky Sports Парлора. - Думаю, что ему сначала нужно перейти на следующий уровень после "Борнмута". Может быть, в "Эвертон" или вроде того.