Пардью раскритиковал ВАР

Главный тренер "Вест Бромвича" Алан Пардью негативно отозвался о ВАР (видеоассистент арбитра) после победы над "Ливерпулем" в 1/16 финала Кубка Англии (3:2). По его мнению, слишком много времени тратится на просмотры повторов.

- Трудно определиться, с чего начать. Я не думаю, что это то, что вы хотели бы видеть в будущем, - цитирует BBC Пардью. - От рефери к нам не было никакого сообщения. Он отменил гол Доусона, который никогда не была бы отменен ни в одном матче. Это было немного неожиданно и маргинально. Кроме того, принятие решения заняло четыре минуты, потом на падение Салаха потратили пять минут, так что о высоких скоростях можно забыть. Игрокам приходилось разминаться во время этих пауз, чтобы не получить травму.

Наши фанаты начали петь "должно быть четыре". Возможно, они посмотрели повтор на телефоне. Вы хотите, чтобы у них появились такие преимущества? Не завидую помощнику арбитра в первом тайме.