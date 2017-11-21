Пардью, Пирсон и О’Нилл претендуют на пост тренера "Вест Бромвича"

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Алан Пардью, экс-наставник "Лестера" Найджел Пирсон и рулевой сборной Ирландии Мартин О’Нилл входят в список кандидатов на пост главного тренера "Вест Бромвича", сообщает Guardian. Должность стала вакантной после того, как в отставку был отправлен Тони Пулис, работавший с командой с 2015 по 2017 год.

Также в СМИ появилась информацаия, что новым наставником "дроздов" может стать бывший капитан команды Дерек Макиннес. Вместе с тем, болельщики рассчитывают, что боссы клуба пригласят экс-рулевого "Эвертона" Роналда Кумана.

После 12 туров "Вест Бромвич" занимает 17-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 10 очков. В 18-м туре "дрозды" на выезде сыграют с "Тоттенхэмом". Матч состоится 25 ноября.