Пардью - новый главный тренер "Вест Бромвича"

Алан Пардью стал новым главным тренером "Вест Бромвича", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.
На прошлой неделе "дрозды" отправили в отставку с поста главного тренера Тони Пулиса. Исполняющим обязанности был назначен Гари Мегсон.
Последним клубом, который тренировал Пардью, был "Кристал Пэлас" в сезоне-2015/16. В начале этого сезона он начал работать на телевидении.
Introducing our new Head Coach, Alan Pardew...– West Bromwich Albion (@WBA) 29 ноября 2017 г.
Full story ➡️ https://t.co/oMksgIoD5D#WBA pic.twitter.com/JzrV6YbsOC