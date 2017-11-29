Пардью - новый главный тренер "Вест Бромвича"

Алан Пардью стал новым главным тренером "Вест Бромвича", сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с 56-летним специалистом рассчитано на два с половиной года.

На прошлой неделе "дрозды" отправили в отставку с поста главного тренера Тони Пулиса. Исполняющим обязанности был назначен Гари Мегсон.

Последним клубом, который тренировал Пардью, был "Кристал Пэлас" в сезоне-2015/16. В начале этого сезона он начал работать на телевидении.