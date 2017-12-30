Пардью допустил возможность ухода Эванса из "Вест Бромвича"

Главный тренер "Вест Бромвич" Алан Пардью сказал, что клубу для зимней трансферной кампании может потребоваться продать защитника Джонни Эванса. По данным СМИ, в услугах 29-летнего игрока обороны заинтересованы "Манчестер Сити" и "Эвертон".

- У нас довольно немного денег, - цитирует FourFourTwo Пардью. - Я понимаю, что у нас нет свободных средств, и что мне, возможно, придется что-то менять, продавая игроков. Я должен выполнить задачи, которые поставило руководство.

Есть вариант, при котором Эванс может перейти в другой клуб. У него есть все, чтобы заиграть в топ-клубе. Отрицать это было бы глупо. Джонни - один из лучших защитников премьер-лиги.

Напомним, Эванс выступает за "Вест Бромвич" с 2015 года. В этом сезоне принял участие в 18 матчах, забив 1 мяч.