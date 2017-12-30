13:58 | Футбол — Англия

Пардью допустил возможность ухода Эванса из "Вест Бромвича"


Главный тренер "Вест Бромвич" Алан Пардью сказал, что клубу для зимней трансферной кампании может потребоваться продать защитника Джонни Эванса. По данным СМИ, в услугах 29-летнего игрока обороны заинтересованы "Манчестер Сити" и "Эвертон".

- У нас довольно немного денег, - цитирует FourFourTwo Пардью. - Я понимаю, что у нас нет свободных средств, и что мне, возможно, придется что-то менять, продавая игроков. Я должен выполнить задачи, которые поставило руководство.

Есть вариант, при котором Эванс может перейти в другой клуб. У него есть все, чтобы заиграть в топ-клубе. Отрицать это было бы глупо. Джонни - один из лучших защитников премьер-лиги.

Напомним, Эванс выступает за "Вест Бромвич" с 2015 года. В этом сезоне принял участие в 18 матчах, забив 1 мяч.

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