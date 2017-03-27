17:47 | ФУТБОЛ — Англия

Пабло Сабалета: "Некоторым игрокам "Манчестер Сити" скучно смотреть видеоматериалы от Гвардьолы"

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Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета подчеркнул, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола очень подробно изучает предстоящего соперника. По его словам, некоторым из игроков становится скучно смотреть видеоматериалы, которые демонстрирует специалист.

- Мы просматриваем много видеоматериалов. Некоторым игрокам "Манчестер Сити" немного скучно заниматься этим каждый день, - приводит Goal.com слова Сабалеты. - Но это приятно тем, кто любит футбол и разбирается в нем.

Гвардьола постоянно старается совершенствовать игру команды. Ему нравится, когда мы разыгрываем мяч от ворот, когда у футболиста есть несколько вариантов развития атаки. Он фантастически готовится к матчам.

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