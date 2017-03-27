Пабло Сабалета: "Некоторым игрокам "Манчестер Сити" скучно смотреть видеоматериалы от Гвардьолы"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета подчеркнул, что главный тренер "горожан" Хосеп Гвардьола очень подробно изучает предстоящего соперника. По его словам, некоторым из игроков становится скучно смотреть видеоматериалы, которые демонстрирует специалист.

- Мы просматриваем много видеоматериалов. Некоторым игрокам "Манчестер Сити" немного скучно заниматься этим каждый день, - приводит Goal.com слова Сабалеты. - Но это приятно тем, кто любит футбол и разбирается в нем.

Гвардьола постоянно старается совершенствовать игру команды. Ему нравится, когда мы разыгрываем мяч от ворот, когда у футболиста есть несколько вариантов развития атаки. Он фантастически готовится к матчам.