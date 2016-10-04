Пабло Сабалета: "На базе "Манчестер Сити" Гвардьола запретил игрокам использовать интернет"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета рассказал о том, что игроки команды в восторге от работы под руководством Хосепа Гвардьолы. Испанский специалист возглавил "горожан" минувшим летом, сменив на посту главного тренера Мануэля Пеллегрини.

– Все футболисты мечтают работать с лучшими тренерами, и сегодня у нас есть такая возможность, – сказал для TYC Sports Сабалета. – От Гвардьолы мы много учимся, его страсть к футболу вдохновляет. Он настоял на том, чтобы все футболисты завтракали и обедали вместе. Правда, на базе мы находимся в полной изоляции, потому что тренер запретил пользоваться даже интернетом.