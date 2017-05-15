Пабло Сабалета: "Манчестер Сити" не был главным клубом в городе, но теперь нельзя так сказать"

Защитник "Манчестер Сити" Пабло Сабалета подчеркнул, что за последнее время клуб навязал "Манчестер Юнайтед" борьбу за популярность в городе.

По его словам, раньше "Красные дьяволы" были главной командой, но теперь это не так. За последние четыре сезона "Сити" завершали сезон, опережая манкунианцев в турнирной таблице.

- Когда я приехал в Манчестер, то чувствовал себя здесь как в Барселоне, выступая в составе "Эспаньола", - приводит Goal.com слова Сабалеты. - Мы не были главной командой города. Сейчас нельзя так сказать.

Я помню, что в то время Алекс Фергюсон говорил о "шумных соседях". Мы не могли позволить, чтобы кто-то так говорил о нас. Нужно было доказать, что мы - клуб, который намерен завоевывать трофеи, и однажды мы станем первыми в Манчестере.