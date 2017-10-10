Овермарс в новом сезоне займет пост спортивного директора "Арсенала"

Спортивный директор "Аякса" Марк Овермарс после завершения сезона-2017/18 перейдет на аналогичную должность в "Арсенале", сообщает Tuttomercatoweb. Голландец, в бытность игроком выступавший за обе команды, с 2012 года занимал этот пост в клубе из Амстердама.

По данным издания, Овермарс уже договорился с "канонирами" об условиях личного контракта. Ожидается, что о назначении будет объявлено в следующем году.

Напомним, Овермарс, которому в марте исполнилось 44 года, выступал за "Аякс" с 1992 по 1997 год. За это время он провел в составе команды 189 матчей, забив 36 голов. В "Арсенале" он играл с 1997 по 2000 год, приняв участие в 141 встрече и забив 40 мячей.