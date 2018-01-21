Оуэн - о переходе Санчеса: "Если бы я хотел стать лучшим нападающим, я бы не стал переходить в команду Моуринью"

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Майкл Оуэн написал на Daily Mail заметку по поводу перехода нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса в команду Жозе Моуринью. По его словам, чилиец переходит в команду из-за денег.

"Очевидно, что есть одна причина, почему Алексис Санчес выбирает " Манчестер Юнайтед", а не " Манчестер Сити". Естественно, он хочет увеличить свои доходы, но, будучи игроком атаки, я удивляюсь, что он предпочел Моуринью Гвардьоле.

Моуринью явно феноменальный специалист с точки зрения завоеванных трофеев. Вы не можете спорить с двумя Лигами Чемпионов, восемью чемпионскими титулами, Лигой Европы, Кубком УЕФА, четырьмя национальными кубками в четырех странах и четырьмя Кубками Лиги.

Я восхищаюсь им. У него был трудный путь на вершину. Поэтому, когда он руководил "Порту" и оттачивал свои идеи, он должен был быть реалистом, но он выиграл Лигу чемпионов, а затем оказался под давлением, когда перешел в "Челси". Потом он проявил себя в "Интере", выиграв серию А и Лигу чемпионов. Итальянский клуб имел больше ресурсов, чем "Порту", но он был ограничен, если сравнивать с великолепной "Барселоной" Гвардьолы.

Но у Моуринью есть кое-что от аутсайдера. По мере того, как он становился опытнее, я думаю, что он стал менее охотно брать на себя риски. В 2004 году, когда он только перешел в "Челси", он подписал Дидье Дрогба и Арьена Роббена, которые были неизвестны. Но потом они стали лучшими в мире. Он поддержал известных игроков, таких как Златан Ибрагимович в "Интере" или Криштиану Роналду в "Реале".

Однако стоит посмотреть на его приход в "Челси". Он сначала избавился от Маты, хотя позже он воссоединился с ним в "МЮ". Он отпустил Лукаку, с которым работает сейчас. Он продал Де Брейне и Салаха, которые терзают его оборону, выступая за "Сити" и "Ливерпуль" соответственно.

Я бы не стал обвинять Санчеса за то, что, как говорят, его зарплата будет в районе 400 тысяч фунтов в неделю . Он просто футболист, зарабатывающий на жизнь в соответствии с рыночными реалиями, но если говорить о чисто футбольных желаниях, то "МЮ" явно не был бы на первом месте.