Оуэн Койл: "Блэкберн" показал в игре с "МЮ" силу воли и мужество"

Главный тренер "Блэкберна" Оуэн Койл остался доволен игрой своей команды в матче 1/8 финала Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:2). По его словам, такой же настрой нужно сохранить на матчи чемпион-лиги, где "Блэкберн" занимает только 23-е место.

– Мы можем быть довольными, но никто не любит проигрывать, – цитирует ВВС Койла. – Команда сделала достаточно, чтобы забить еще гол. Теперь нужно показать то же самое в чемпион-лиге. Мы знаем, что у нас есть хорошие футболисты, команда показала мужество и силу воли. Мы пытались сравнять счет в конце игры. Нам пригодятся эти качества в оставшихся матчах в сезоне.