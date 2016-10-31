Оуэн Харгривз: "Схема Моуринью сейчас не работает"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз считает, что наставник "МЮ" Жозе Моуринью должен определиться с полузащитой. По его словам, ставку необходимо сделать на Генриха Мхитаряна и Майкла Кэррика.

– На каком месте сейчас "МЮ"? На восьмом? Нужно что-то делать, – цитирует BT Sport Харгривза. – Моуринью не верит в Мхитаряна, но испробованные им варианты не сработали. Он должен ставить на лучших. Я считаю, что играть должны Кэррик, Эррера, Погба, Рэшфорд и Мхитарян. Такой вариант должен сработать. А пока "МЮ" не показывает убедительной игры.