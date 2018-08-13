Открытие нового стадиона "Тоттенхэма" откладывается - матчи с "Ливерпулем" и "Кардиффом" пройдут на "Уэмбли"

"Тоттенхэм" в ближайшее время не сможет переехать на домашний стадион, сообщает официальный сайт клуба. Следующие домашние матчи "шпоры" вновь проведут на "Уэмбли".

Сообщается, что такое решение вызвано тем, что возникли трудности соблюдением норм безопасности на арене, которые не удастся устранить в запланированные ранее сроки. Таким образом, матчи чемпионата Англии с "Ливерпулем" (15 сентября) и "Кардиффом" (6 октября) состоятся на стадионе "Уэмбли".

Также перенесен матч НФЛ, который теперь планируется провести 14 октября на новой арене, когда "Сиэтл" сыграет с "Оклендом". Руководство НФЛ с пониманием отнеслось к ситуации и рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с клубом.