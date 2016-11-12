Отец Ивоби: "Алекс откажется даже от предложения "Барселоны"

Отец полузащитника "Арсенала" Алекса Ивоби отметил, что игрок точно не покинет команду в ближайшие годы. По его словам, 20-летнему хавбеку сейчас важнее карьера, чем выгодные контракты.

– Сейчас Ивоби в правильном клубе, – цитирует AfricanFootball отца игрока. – В "Арсенале" у него все хорошо. Если кто-то сделает предложение, то встретит отказ. Даже если "Барселона" предложит щедрый контракт, Ивоби откажется. Потому что сейчас не время делать деньги. Сейчас нужно сосредоточиться на карьере и прогрессировать шаг за шагом. Я вижу его в "Арсенале" в ближайшие годы.