Отец Адриэна Силвы: "14 секунд… Это абсурд, глупость"

Мануэл Силва, отец полузащитника Адриэна Силвы раскритиковал решение чиновников, которые решили не оформлять переход футболиста в "Лестер". Силва почти перешел в английский клуб из лиссабонского "Спортинга" этим летом за 22 миллиона фунтов стерлингов. Однако клуб опоздал с его регистрацией на 14 секунд, из-за чего ФИФА запретила его заявлять.

– Мы должны это принять, – цитирует A Bola Силву. – Думаю, людей, которые приняли такое решение, должна мучить совесть. Это несправедливая ситуация. Мы разочарованы. Нужно работать, чтобы 1 января Адриен был готов играть. Ему хочется играть, а не хватило каких-то 14 секунд на регистрацию. ФИФА больше озабочена прибылью, чем судьбой игроков. Их не волнуют футболисты. Если бы речь шла о пяти минутах хотя бы, мы бы признали свою ошибку. Но тут 14 секунд… Это абсурд, глупость.