От Беста до Роналду. Канчесльскис не вошел в ролик "МЮ" о легендарных "семерках"

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал ролик о легендарных игроках клуба, в разные годы выступавших за "красных дьяволов" под 7-м номером. 22 января футболку со знаковой для клуба цифрой получил нападающий Алексис Санчес, пополнивший состав манкунианцев в результата обмена с "Арсеналом" ("канониры" получили права на Генриха Мхитаряна).
На видео показаны исторические кадры с игрой Джорджа Беста, Брайана Робсона, Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма и Криштиану Роналду. В ролик не вошли моменты с участием Андрея Канчельскиса, который играл за "МЮ" под этим номером до Бекхэма.
#MUFC's latest no.7 follows in the footsteps of some club legends...#Alexis7 pic.twitter.com/gbnXMTopvM– Manchester United (@ManUtd) 24 января 2018 г.
Санчес - Мхитарян: обмен года //
Мхитарян – разменная монета в сделке по Алексису. И это печально
- Манчестер Юнайтед
- Брайан Робсон
- Криштиану Роналду
- Андрей Канчельскис
- Дэвид Бекхэм
- Алексис Санчес
- Эрик Кантона
Edmundo.Baldivieso
Вот это поворот!
07:17
sakusda
где-то улыбнулся не звезда Квинси...
06:52
FCBK
Помню тот момент, когда Бекхэм впервые появился на поле в составе МанЮтд вместо Канчельскиса, помню, что Андрей играл в МанЮтд под #14, помню, что в его время в МанЮтд под #7 играл Король Эрик...
06:33