От Беста до Роналду. Канчесльскис не вошел в ролик "МЮ" о легендарных "семерках"

"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал ролик о легендарных игроках клуба, в разные годы выступавших за "красных дьяволов" под 7-м номером. 22 января футболку со знаковой для клуба цифрой получил нападающий Алексис Санчес, пополнивший состав манкунианцев в результата обмена с "Арсеналом" ("канониры" получили права на Генриха Мхитаряна).

На видео показаны исторические кадры с игрой Джорджа Беста, Брайана Робсона, Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма и Криштиану Роналду. В ролик не вошли моменты с участием Андрея Канчельскиса, который играл за "МЮ" под этим номером до Бекхэма.

Санчес - Мхитарян: обмен года //

Мхитарян – разменная монета в сделке по Алексису. И это печально