23:58 24 января | Футбол — Англия

От Беста до Роналду. Канчесльскис не вошел в ролик "МЮ" о легендарных "семерках"

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"Манчестер Юнайтед" в Твиттере опубликовал ролик о легендарных игроках клуба, в разные годы выступавших за "красных дьяволов" под 7-м номером. 22 января футболку со знаковой для клуба цифрой получил нападающий Алексис Санчес, пополнивший состав манкунианцев в результата обмена с "Арсеналом" ("канониры" получили права на Генриха Мхитаряна).

На видео показаны исторические кадры с игрой Джорджа Беста, Брайана Робсона, Эрика Кантона, Дэвида Бекхэма и Криштиану Роналду. В ролик не вошли моменты с участием Андрея Канчельскиса, который играл за "МЮ" под этим номером до Бекхэма.

Санчес - Мхитарян: обмен года // 
Мхитарян – разменная монета в сделке по Алексису. И это печально

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Edmundo.Baldivieso

Вот это поворот!

07:17

sakusda

где-то улыбнулся не звезда Квинси...

06:52

FCBK

Помню тот момент, когда Бекхэм впервые появился на поле в составе МанЮтд вместо Канчельскиса, помню, что Андрей играл в МанЮтд под #14, помню, что в его время в МанЮтд под #7 играл Король Эрик...

06:33