Осужденный на шесть лет тюрьмы Адам Джонсон намерен возобновить карьеру после освобождения

Бывший игрок сборной Англии Адам Джонсон, который отбывает в тюрьме наказание за совращение несовершеннолетней, может возобновить карьеру после освобождения. Как сообщает The Sun, 31-летним экс-игроком "Манчестер Сити" и "Сандерленда" интересуются несколько клубов. Среди них есть команды из Китая, а также клуб из пятого английского дивизиона "Хартлпул Юнайтед", чей менеджер является другом Джонсона.

Напомним, что Джонсон был приговорен к шести годам тюрьмы в 2016 году. Ожидается, что в марте 2019 года он будет освобожден.