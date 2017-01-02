Оскар прибыл в Китай и встретился с Халком

Новичок "Шанхай Шанган" Оскар прибыл в Китай. Физиотерапевт нападающего Халка Эдуарду да Силва, который перешел вслед за ним из "Зенита" в клуб из Поднебесной, выложил фото с футболистами на своей странице в твиттере.
- Готовы побеждать, - написал Эдуарду.
Ранее сообщалось, что китайский клуб заплатит за переход полузащитника 70 миллионов евро. Зарплата Оскара составит около 470 тысяч евро в неделю. В "Челси" он получал 94 тысячи в неделю.
Ready to win!!!! 🇧🇷🔝🇨🇳 @hulkparaiba @oscar_emboaba pic.twitter.com/m9Mqy1XqiA– Eduardo Santos (@eduphysio) 2 января 2017 г.