14:56 | ФУТБОЛ — Англия

Оскар прибыл в Китай и встретился с Халком

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Новичок "Шанхай Шанган" Оскар прибыл в Китай. Физиотерапевт нападающего Халка Эдуарду да Силва, который перешел вслед за ним из "Зенита" в клуб из Поднебесной, выложил фото с футболистами на своей странице в твиттере.

- Готовы побеждать, - написал Эдуарду.

Ранее сообщалось, что китайский клуб заплатит за переход полузащитника 70 миллионов евро. Зарплата Оскара составит около 470 тысяч евро в неделю. В "Челси" он получал 94 тысячи в неделю.

 

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Материалы REN-TV

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