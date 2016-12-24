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Оскар обойдет Криштиану Роналду по зарплате после перехода в "Шанхай Шанган"?

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Полузащитник "Челси" Оскар после перехода в "Шанхай Шанган" войдет в тройку самых высокооплачиваемых футболистов мира, информирует Sport360. Его зарплата составит около 470 тысяч евро в неделю. В лондонском клубе он получал 94 тысячи в неделю. При этом сумма трансфера может составить 70 миллионов евро.

Для сравнения нападающий "Реала" Криштиану Роналду зарабатывает около 435 тысяч в неделю. Больше него, по данным Football Leaks, получает только аргентинский нападающий Эсекьель Лавесси, выступающий в китайском "Хэбэй Чайна Форчун" – 578 тысяч евро в неделю.

Ранее появлялась информация, что нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес после перехода в китайский клуб "Шанхай Шэньхуа" станет самым высокооплачиваемым футболистом мира. Трансфер 32-летнего аргентинца должен состояться в ближайшее время, а его зарплата составит 615 тысяч фунтов в неделю.

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