Организация по борьбе с дискриминацией сочла расистской песню фанатов "МЮ" о Лукаку

Ассоциация Kick It Out, занимающаяся борьбой с дискриминацией в футболе, обратилась к руководству "Манчестер Юнайтед" с просьбой запретить песню фанатов, посвященную нападающему команды Ромелу Лукаку. В песне поклонники "красных дьяволов" отмечают: "Ромелу Лукаку! Наш бельгийский голеадор и гений! У него 60-сантиметровый пенис, и он забивает все наши голы, а член у него до пальцев ног".

Kick It Out подчеркивает, что песня отражает расистские стереотипы, поэтому ее необходимо запретить.