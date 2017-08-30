Орье получил разрешение на работу в Англии

Защитник "ПСЖ" Серж Орье перейдет в "Тоттенхэм", сообщает Sky Sports. Сегодня стало известно, что 24-летний игрок получил разрешение на работу в Англии, и "шпоры" в ближайшее время объявят о приобретении футболиста. Англичане заплатят за ивуарийца 25 миллионов евро. Соглашение будет рассчитано до 2022 года.

Ранее сообщалось, что Орье не может получить британскую визу. Футболист был обвинен в деле по нападению на офицера полиции и приговорен к двум месяцам ареста еще в сентябре прошлого года. По этой причине Орье не смог сыграть с "Арсеналом" в прошлогодней Лиге чемпионов.