Орье арестован по подозрению в нападении на своего партнера по команде

26-летний защитник "Тоттенхэма" Серж Орье был арестован полицией Лондона, его подозревают в нападении на своего партнера по команде Хуана Фойта, сообщает Goal.com.

Отмечается, что инцидент произошел за день до матча "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" (0:1). Полицию вызвали соседи игрока, которые были напуганы криками из его дома. Спустя несколько часов футболиста отпустили. Клуб уже подтверил правдивость этой истории.

В текущем сезоне Орье сыграл в 12 матчах за "шпор", в которых забил два мяча