Опять 0:3. "Манчестер Сити" снова разгромил "Арсенал" в Лондоне

"Манчестер Сити" в матче 28-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Арсенал" - 3:0. По одному мячу в этой встрече забили Бернарду Силва, Давид Сильва и Лерой Сане. "Горожане" стали первой командой премьер-лиги, которой удалось забить три мяча "канонирам" на их поле в первом тайме.

Напомним, в воскресенье "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" с тем же счетом в финале Кубка лиги. Одно отличие - тот матч состоялся не на домашнем стадионе "канониров", а на "Уэмбли".

В турнирной таблице "горожане" снова оторвались от "Манчестер Юнайтед" на 16 очков. "Канониры" занимают шестое место и отстают от пятого "Челси" на 8 очков.

Чемпионат Англии

28-й тур

"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:3)

Голы: Бернарду Силва, 15 (0:1). Сильва, 28 (0:2). Сане, 33 (0:3).

Нереализованный пенальти: Обамеянг (Арсенал), 53 (вратарь)

"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Мхитарян, Рэмси, Джака, Езил, Уэлбек, Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Компани, Отаменди, Данилу, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 87), Бернарду Силва, Агуэро (Туре, 82), Сане.

Предупреждения: Отаменди, 19. Колашинац, 32.

Судья: Марринер.

1 марта. Лондон. Emirates Stadium.