Опять 0:3. "Манчестер Сити" снова разгромил "Арсенал" в Лондоне

"Манчестер Сити" в матче 28-го тура чемпионата Англии обыграл на выезде "Арсенал" - 3:0. По одному мячу в этой встрече забили Бернарду Силва, Давид Сильва и Лерой Сане. "Горожане" стали первой командой премьер-лиги, которой удалось забить три мяча "канонирам" на их поле в первом тайме.
Напомним, в воскресенье "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" с тем же счетом в финале Кубка лиги. Одно отличие - тот матч состоялся не на домашнем стадионе "канониров", а на "Уэмбли".
В турнирной таблице "горожане" снова оторвались от "Манчестер Юнайтед" на 16 очков. "Канониры" занимают шестое место и отстают от пятого "Челси" на 8 очков.
Чемпионат Англии
28-й тур
"Арсенал" - "Манчестер Сити" - 0:3 (0:3)
Голы: Бернарду Силва, 15 (0:1). Сильва, 28 (0:2). Сане, 33 (0:3).
Нереализованный пенальти: Обамеянг (Арсенал), 53 (вратарь)
"Арсенал": Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Колашинац, Мхитарян, Рэмси, Джака, Езил, Уэлбек, Обамеянг.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер (Зинченко, 72), Компани, Отаменди, Данилу, Де Брейне, Гюндоган, Сильва (Габриэл Жезус, 87), Бернарду Силва, Агуэро (Туре, 82), Сане.
Предупреждения: Отаменди, 19. Колашинац, 32.
Судья: Марринер.
1 марта. Лондон. Emirates Stadium.
oleg.bob
Это просто жесть!
03:48
sergey622
Железная эрекция после 40 и даже 60 лет реальна! Советую абсолютно каждому, кто испытывает сексуальные проблемы ознакомиться с данной статьей http://tyn.ee/potency Эффект потрясающий! Выносливость скакнет раза в 2, а удовольствия получите раз в 5 больше!
03:10
frisovasiliyy
нaрод недaвно рaскрыл секрет стройного и подтянутого тела, не зaнимаясь спортом и без диет с помощью миостимулятора. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- http://krati.co/blog
02:05
X-man_64
Pablo_75 Верхний прессинг-это игра Барсы,пох ,что говорят некоторые эксперты,модель Гвардиолы,она есть.
01:00
resifi
Pablo_75_____Абсолютно верно!
00:47
Pablo_75
Это намного хуже финала. Если бы Сити играл нормально второй тайм, было бы 0:7, наверно. Поражает даже не разница в классе нападающих, а разница в уровне при "борьбе за центр", как в шахматах. Начинает атаку Сити - всегда есть пара вариантов для развития. Начинает Арсенал - моментально на игрока с мячом бросаются трое горожан, вообще двигаться некуда. Как будто Реал играет с каким-нибудь Бетисом. Арсенал конечно уже не топ-клуб, будет шестым и не будет попадать в ЛЧ.
00:44