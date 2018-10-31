Опубликовано видео крушения вертолета владельца "Лестера". Жуткое зрелище

В сети появилось видео крушения вертолета владельца "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи. Судя по всему, видео снял один из сотрудников арены "Кинг Пауэр".

Вечером 27 октября Шривадданапрабха вылетел на личном вертолете из Лестера в Лондон - он регулярно летал этим маршрутом после домашних игр клуба. Из-за неисправности хвостового винта, возникшей после взлета, вертолет рухнул на стоянку возле стадиона клуба и взорвался. Все пять человек на борту, включая владельца "Лестера", погибли.

Из-за трагедии был перенесен матч Кубка лиги между "Лестером" и "Саутгемптоном", а на игру с "Кардиффом" игроки "лис" выйдут с траурными повязками. Кроме того, все игры 11-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания.

Шривадданапрабха приобрел "Лестер" в 2010 году. В сезоне-2015/16 клуб впервые в истории выиграл чемпионат Англии.