Опубликован текст сообщения, в котором Конте сообщает Косте о намерении "Челси" расстаться с ним

Испанские СМИ опубликовали сообщение, которое главный тренер "Челси" Антонио Конте отправил нападающему команды Диегу Косте. Ранее форвард сборной Испании рассказал, что итальянец исключил его из своих планов на следующий сезон.

– Привет, Диегу, надеюсь, у тебя все хорошо, – приводит AS слова сообщения Конте. – Спасибо за сезон, который мы провели вместе. Успехов в следующем сезоне, но ты не входишь в мои планы.

В Испании СМИ предполагают, что Коста захочет вернуться в "Атлетико", который пытался безуспешно его купить еще прошлым летом. Но мадридцы не могут пока заявлять новичков из-за запрета ФИФА.