"Он нам нужен". Эмери - о слухах об уходе Езила из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что "канониры" не собираются продавать полузащитника Месута Езила. Ранее сообщалось о готовности лондонского клуба расстаться с 30-летний немцем.

- Я хочу, чтобы каждый игрок с хорошим менталитетом помогал нам и полностью использовал свои характеристики и качество, - приводит слова Эмери Football Italia. - Нам нужен Месут Езил. Если ли у него будущее в "Арсенале"? Да, почему нет?

В текущем сезоне Езил провел 14 матчей за "Арсенал", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.

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