Оливье Жиру: "Я могу многое предложить "Челси"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что хочет насладиться каждым моментом своей карьеры.

- Для меня "Челси" - это топовый клуб Англии, - цитирует Жиру портал Goal. - Он выиграл большинство титулов за последние 10 лет. Я играю там, где хотел. Так зачем же мне уходить?

Я чувствую, что могу многое предложить команде. Если тренер чувствует то же самое, то я буду доступен для него. Я знаю, что буду скучать по футболу после завершения карьеры. Поэтому хочу насладиться каждым ее моментом.

Жиру выступает за "Челси" с января 2018 года. В текущем сезоне он провел 8 матчей в составе "синих" и отметился четырями результативными передачами.

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