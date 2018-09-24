Оливье Жиру: "Я честно конкурирую с Моратой"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру заявил, что честно конкурирует за место в стартовом составе с форвардом Альваро Моратой.

- Мне не нравится говорить, что я опережаю другого игрока, - цитирует Жиру портал Goal. - Я честно конкурирую с Моратой. Думаю, я хорошо сыграл в матче против "Вест Хэма", поэтому был расстроен заменой. Но тренер сделал свой выбор, и мы должны это уважать. Я и Альваро хотим забивать голы для нашей команды.

В текущем сезоне Жиру принял участие в 6 играх за "Челси" и не забил ни одного гола.

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