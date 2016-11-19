Оливье Жиру: "Всегда неприятно оказываться на скамейке, но это часть работы"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выразил радость по поводу своего гола в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (1:1). Француз забил в конце игры, что помогло "канонирам" избежать поражения.

– Я получил очень хорошую подачу от Окслейд-Чемберлена и вышел на мяч, – цитирует ВВС Жиру. – Очень рад, что смог забить. Доволен и результатом, потому что нам было важно спастись. Конечно, всегда неприятно оказываться на скамейке, но это часть работы. Нужно сосредоточиться на том, что ты можешь сделать, выкладываться всегда, чтобы приносить пользу команде.