14:13 | ФУТБОЛ — Англия

Оливье Жиру: "Так не может продолжаться слишком долго, мне нужно больше времени в "Арсенале"

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Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру отметил, что разочарован отсутствием достаточного количества игровой практики в лондонской команде. В нынешнем сезоне француз сыграл в восьми матчах "канониров" во всех турнирах, но только один из них провел от начала и до конца.

- Венгер сказал, что он восхищается силой моего характера, - приводит L’Équipe слова Жиру. - Я знаю, что он поддерживает меня. Но так не может продолжаться слишком долго. Мне нужно больше игрового времени. В матче с "Сандерлендом" я сделал дубль после первых двух касаний. Но это не получается у меня каждый раз. Надеялся выйти с первых минут в поединке с "Тоттенхэмом", но этого не произошло. Но я не тот человек, чтобы показывать свои эмоции.

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