Оливье Жиру: "Скорее всего, я останусь в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру еще не определился со своим будущим. При этом форвард отметил, что с большей долей вероятности останется в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что 30-летний француз может перейти в "Марсель".

- Скорее всего, я останусь в "Арсенале". Решение не принято, но я могу сказать, что мне комфортно здесь, - приводит ESPN слова Жиру. - Мой контракт рассчитан на два года. Посмотрим, что будет дальше.

Напомним, что Жиру играет за "канониров" с 2012 года. В текущем сезоне он провел в составе "Арсенала" 39 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи.