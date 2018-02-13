Оливье Жиру: "Прошло два месяца с тех пор, как я в последний раз начинал игру с первых минут"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру остался доволен игрой с "Вест Бромвичем" (3:0) в матче чемпионата Англии. Француз вышел в стартовом составе "синих" впервые.

– Чувствую себя очень хорошо, – цитирует AFP Жиру. – Прошло два месяца с тех пор, как я в последний раз начинал игру с первых минут. Упорно трудился, чтобы быть готовым физически и соответствовать тактическим запросам тренера. Понимаю, что еще могу улучшать игру. Но доволен, что смог помочь забить Азару. Мне понравилось работать с командой. Очевидно, что нам сейчас нужна уверенность.