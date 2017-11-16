Оливье Жиру пропустит матч против "Тоттехэма"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру не сыграет в матче 12-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма". Футболист получил травму в товарищеской встрече сборных Франции и Уэльса (2:0).

– Жиру получил травму, я не думаю, что он будет готов, – цитирует Тhe Sun главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. – Он выбыл на короткий срок, подробности мы выясним к понедельнику. Что касается матча, я не считаю "Арсенал" аутсайдером. Да, "Тоттенхэм" – сильная команда, но у нас есть все, чтобы выиграть этот матч. Мы хотим продемонстрировать свои лучшие качества.

Матч 12-го тура английской премьер-лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом" состоится 18 ноября, начало игры – в 15.30 по московскому времени.