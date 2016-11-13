Оливье Жиру: "Постараюсь получать больше игрового времени в "Арсенале"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру надеется получать больше игрового времени в клубе. По его словам, он может выходить на поле и вместе с Алексисом Санчесом, который появляется в игре на его позиции.

– Тренер сейчас делает ставку на Санчеса, отчасти из-за моей травмы, – цитирует L’Equipe Жиру. – Но я постараюсь получить теперь больше игрового времени. Тренер принимает решение, однако я буду доказывать свою силу. У меня нет никаких сомнений по поводу моего будущего в "Арсенале". У нас с Санчесом разные стили игры. Так что мы можем играть и вместе.