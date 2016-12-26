Оливье Жиру: "Победа над Вест Бромвичем" - большое облегчение"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру после победы над "Вест Бромвичем" (1:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России подчеркнул, что команде было крайне важно набрать три очка. Сам французский форвард стал автором единственной шайбы.

– Месут Езил сделал очень хороший навес, а я лишь пытался довести дело до конца, – приводит BBC слова Жиру. – Сегодня мы были сильны всей командой, показали характер, важно было сегодня победить, и мы показали свои сильные стороны.

Дома всегда нужно побеждать, особенно после двух неудачных матчей, нам были необходимы эти три очка. Эта победа – большое облегчение.