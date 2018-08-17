Оливье Жиру - о победе на чемпионате мира: "Я плакал как ребенок"

Нападающий "Челси" Оливье Жиру в интервью пресс-службе клуба рассказал, о чем думал в момент, когда сборная Франции стала чемпионом мира. По словам форварда, он плакал как ребенок, пытаясь осознать случившееся.

15 июля в финальном матче турнира "трехцветные" обыграли Хорватию со счетом 4:2.

- Я практически плакал, не могу описать этот момент,- приводит пресс-служба слова Жиру. - Когда прозвучал финальный свисток, хотелось просто бегать, запрыгнуть на товарищей по команде. Я был на скамейке запасных последние 15 минут и начал осознавать, что происходит. Затем я выбежал на поле, пересекся с Адилем Рами, мы обнялись. Я лег, может быть, секунд на 10 на газон, когда было сделано это фото. Я задавался вопросом: что произошло? После я наслаждался этим моментом с моими товарищами по команде, но я плакал как ребенок.