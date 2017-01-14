Оливье Жиру: "Надеюсь, Езил и Санчес последуют моему примеру и продлят контракты"

Форвард "Арсенала" Оливье Жиру выразил надежду на то, что его одноклубники Алексис Санчес и Месут Езил следом за ним подпишут новые контракты. На этой неделе лондонский клуб объявил о продлении соглашений с тремя французскими игроками. Нынешние контракты Санчеса и Езила рассчитаны еще на полтора года.

- Очевидно, что мы надеемся, что Санчес и Езил последуют нашему примеру, но это личное дело каждого игрока, - цитирует Sky Sports Жиру. - Я действительно хотел подписать новый контракт, но я не знаю, чего хотят они. Однако мы надеемся, что они все же продлят соглашения в ближайшее время.