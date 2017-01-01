Оливье Жиру: "Может, меня вдохновил гол Мхитаряна"

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выразил мнение, что забил свой лучший гол в карьере в матче 19-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас" (2:0). Французский форвард отличился "ударом скорпиона".

– Несложно признать, что это мой лучший гол, – приводит BBC слова Жиру. – Мне немного повезло, но мне ничего не оставалось, кроме как пробить "ударом скорпиона", мяч был сзади меня, я пытался ударить пяткой.

Может быть, меня вдохновил гол Генриха Мхитаряна. Это хорошая новость для меня и для команды, ведь мы начали год с победы.