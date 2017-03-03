08:27 | ФУТБОЛ — Англия

Оливье Жиру: "Игроки хотят, чтобы Венгер остался в "Арсенале"

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Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру выразил надежду на то, что главный тренер Арсен Венгер не покинет команду. Французский специалист с 1996 года тренирует "канониров", но в этом году в СМИ появилась информация, что летом "Арсенал" сменит тренера.

- Очевидно, что Арсен Венгер уникальный, "босс", как мы называем его, - цитирует RMC Жиру. - Он привел клуб туда, где он сейчас находится, сделав "Арсенал" одним из самых лучших в Европе. Мы поддерживаем его на 100 процентов. Мы не повернемся к нему спиной. Я надеюсь, что Венгер останется, потому что я убежден, что нам не хватает совсем чуть-чуть для того, чтобы с ним выиграть чемпионат. Аналогично мнения и другие игроки.

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