Олдридж сравнил Кариуса с де Хеа

Бывший нападающий "Ливерпуля" Джон Олдридж поддержал нынешнего вратаря "красных" Лориса Кариуса, которого критикуют за плохую форму. 23-летний немец летом перебрался в Англию из "Майнца".

- Тренер убрал Кариуса с линии огня, чтобы подготовить его и когда придет время вновь предоставить ему шанс, я уверен, - цитирует Goal Олдриджа. - Ему не хватает уверенности, но мы видели подобное раньше у Давида де Хеа в его первом сезоне в Англии. Вратарям из других стран нужно время на адаптацию в премьер-лиге.