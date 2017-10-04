"Олд Траффорд" станет третьим стадионом по вместимости в Европе

"Манчестер Юнайтед" планирует увеличить численность стадиона "Олд Траффорд" на 13 тысяч зрителей, утверждает Daily Mail. Если это произойдет, то арена манкунианцев станет третьей по показателю вместимости в Европе.



Англичане хотят добиться вместимости в 88 тысяч зрителей за счет расширения трибуны Бобби Чарльтона. Сейчас вместимость стадиона составляет 75 643 зрителей.



Больше всего сейчас вмещает арена "Барселоны" "Камп Ноу" - 93 350 зрителей. Стадион "Уэмбли" второй с показателем 90 000 зрителей.