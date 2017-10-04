Уличная атлетика при поддержке Datsun
05:12 | Футбол — Англия

"Олд Траффорд" станет третьим стадионом по вместимости в Европе


"Манчестер Юнайтед" планирует увеличить численность стадиона "Олд Траффорд" на 13 тысяч зрителей, утверждает Daily Mail. Если это произойдет, то арена манкунианцев станет третьей по показателю вместимости в Европе.

Англичане хотят добиться вместимости в 88 тысяч зрителей за счет расширения трибуны Бобби Чарльтона. Сейчас вместимость стадиона составляет 75 643 зрителей.

Больше всего сейчас вмещает арена "Барселоны" "Камп Ноу" - 93 350 зрителей. Стадион "Уэмбли" второй с показателем 90 000 зрителей.

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий