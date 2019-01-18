Полузащитник Марк Олбрайтон продлил контракт с "Лестером"​ до июня 2022 года, собщает официальный сайт "лис". 29-летний англичанин отметил, что ему приятна семейная атмосфера внутри команды.

Хавбек выступает за "Лестер" с июня 2014 года. Вместе с командой становился чемпионом АПЛ в сезоне 2015/2016.

– Я провел хорошие матчи в "Лестере", надеюсь, что смогу продолжать это в дальнейшем. Раньше "Лестер" был семейным клуб и сейчас он таким и остался. Это идеально подходит для меня! – цитирует Олбрайтона пресс-служба "Лестера".

В текущем сезоне Олбрайтон принял участие в 26 матчах за "лис", забил три гола и отдал четыре голевые передачи.