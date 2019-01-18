Полузащитник Марк Олбрайтон продлил контракт с "Лестером" до июня 2022 года, собщает официальный сайт "лис". 29-летний англичанин отметил, что ему приятна семейная атмосфера внутри команды.
Хавбек выступает за "Лестер" с июня 2014 года. Вместе с командой становился чемпионом АПЛ в сезоне 2015/2016.
– Я провел хорошие матчи в "Лестере", надеюсь, что смогу продолжать это в дальнейшем. Раньше "Лестер" был семейным клуб и сейчас он таким и остался. Это идеально подходит для меня! – цитирует Олбрайтона пресс-служба "Лестера".
В текущем сезоне Олбрайтон принял участие в 26 матчах за "лис", забил три гола и отдал четыре голевые передачи.
#lcfc is delighted to confirm that winger Marc Albrighton has signed a new contract to keep him at King Power Stadium until June 2022! 🦊#MarcSigns– Leicester City (@LCFC) 18 января 2019 г.