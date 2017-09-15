Ола Эйна: "Халл" уверен в победе над "Сандерлендом"

Защитник "Халл Сити" Ола Эйна в преддверии матча 8-го тура чемпионшипа с "Сандерлендом" выразил уверенность в том, что команда может одержать победу. По словам футболиста, эта игра важна для "тигров".

– Предстоящая игра важна для "Халла", особенно после двух поражений в гостях. Мы уверены в том, что можем выиграть. Надеемся, что свой стадион поможет нам в этом. Необходимо быть решительными, играть страстно и с гордостью.

Я смотрел матчи "Сандерленда" на старте сезона, они действуют активно, поэтому встреча обещает быть жесткой. Но я верю, что у нас есть все, чтобы победить. С нетерпением ждем начало матча.

Напомним, "Халл" в последних двух турах чемпионшипа проиграл "Дерби Каунти" (0:5) и "Фулхэму"(1:2). После семи туров команда идет на 16-м месте в турнирной таблице.

В следующем матче "Халл" примет на своем поле "Сандерленд". Встреча пройдет 16 сентября и начнется в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.

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